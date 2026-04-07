Два газовоза с СПГ из Катара развернулись перед Ормузским проливом

После начала военной операции США и Израиля Иран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив. До начала боевых действий через него проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа (СПГ). Тем не менее Тегеран разрешил судам из России, Индии, Китая, Пакистана и Ирака проходить через Ормузский пролив.