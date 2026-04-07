Два газовоза с СПГ из Катара развернулись перед Ормузским проливом

Два танкера Al Daayen и Rasheeda, загруженные сжиженным природным газом из Катара, отказались от прохождения через Ормузский пролив и развернулись в сторону Персидского залива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию судов.
Bloomberg пишет, что оба судна были загружены СПГ в конце февраля. Танкер Al Daayen, по данным агентства, в качестве следующего пункта своего назначения указал Китай. Газовоз Rasheeda в качестве конечного пункта своего назначения, согласно данным сервиса по отслеживанию судов Marinetraffic, указал пакистанский порт Касим города Карачи. Там находятся как минимум два терминала по импорту СПГ.
Однако, согласно данным отслеживания судов, собранным компанией Kpler, Катар также за последние две недели осуществил поставки СПГ в Кувейт. Судам не нужно было выходить из Персидского залива.
После начала военной операции США и Израиля Иран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив. До начала боевых действий через него проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа (СПГ). Тем не менее Тегеран разрешил судам из России, Индии, Китая, Пакистана и Ирака проходить через Ормузский пролив.
Агентство Fars 6 апреля сообщило о проходе через пролив 15 судов за 24 часа. По данным от главы МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни, трафик танкеров через пролив сократился на более чем 90%.
