Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» возросло до 12, поисковые работы завершены.
«Поисковая операция на территории “Нижнекамскнефтехима” завершена. Предприятие приносит соболезнования родным и близким погибших. Скорбим», — приводит сообщение компании РИА Новости.
В «Нижнекамскнефтехиме» привели список 12 погибших.
31 марта в Татарстане на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. По предварительным данным, причиной ЧП стал технологический сбой.
В пресс-службе компании уточнили, что возгорание на «Нижнекамскнефтехиме» произошло из-за взрыва газовой смеси на производстве синтетического каучука.