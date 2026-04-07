Союз неспасения: на Западе сообщили о мрачных настроениях в Европе из-за позиции США по НАТО

Заявления госсекретаря США Марко Рубио, поставившего под сомнение эффективность НАТО, омрачили настроение руководства ЕС, отмечает The Economist. Но Трампу не обязательно официально выходить из альянса, чтобы подорвать его основы, считают СМИ: он может вывести американские войска из Европы или отозвать военного командующего НАТО — американского генерала. Ранее Трамп заявил, что всерьёз рассматривает возможность выхода Соединённых Штатов из НАТО на фоне отказа альянса помочь в операции против Ирана. Как отмечают эксперты, уже сейчас налицо тот факт, что союз между США и Европой по линии НАТО трещит по швам.
Слова госсекретаря США Марко Рубио о неэффективности НАТО были негативно восприняты в руководстве ЕС, сообщает The Economist.
«Европейские союзники теряют надежду на сохранение членства Америки в НАТО, — пишет издание. — Суэцкий кризис, война во Вьетнаме, вторжение в Ирак: войны за пределами Европы имеют свойство разрушать основы НАТО. Теперь американская воздушная кампания (проводимая совместно с Израилем) против Ирана может разорвать альянс на части. Дональд Трамп проявляет по отношению к европейским союзникам всё более враждебности и негодует из-за их отказа помочь США вновь открыть Ормузский пролив».
Более того, несколько европейских стран осложнили для США проведение операций на Ближнем Востоке, констатирует The Economist. Как отмечает издание, недавно Трамп объявлял, что «абсолютно серьёзно» рассматривает выход из альянса.
Ранее глава Белого дома выступил с таким заявлением в разговоре с The Telegraph на фоне отказа альянса помочь в операции против Ирана. Тогда он добавил, что это знает и президент России Владимир Путин.
Как обращают внимание журналисты, высказывания Трампа поддержал госсекретарь США Марко Рубио — «когда-то убеждённый защитник трансатлантического союза».
«Нам несомненно придётся пересмотреть эти отношения», — заявил Рубио, назвав НАТО «улицей с односторонним движением».
Как отмечает The Economist, смена позиции Рубио «способствовала омрачению настроений» в Европе. Ещё на посту сенатора в 2023 году Рубио выступил одним из авторов поддержанного обеими партиями закона о запрете одностороннего выхода из НАТО, который сейчас рассматривает Трамп.
«Президент не вправе приостанавливать, прекращать, денонсировать действие Североатлантического договора или инициировать выход Соединённых Штатов из него…, кроме как по инициативе и с согласия сената», — говорится в законе, для чего необходимо одобрение сенатского большинства в две трети голосов.
Теперь же, став одной из ключевых фигур в администрации Трампа, Рубио, похоже, отказывается от своих прежних взглядов, отмечает The Economist.
«Он часто выступал в роли последнего “взрослого” в окружении Трампа, вмешиваясь, чтобы стабилизировать трансатлантические отношения и не допустить полного отказа от поддержки Украины. Теперь, возможно, последний “барьер” исчез», — считает издание.
В любом случае, как полагают журналисты, Трампу не обязательно официально выходить из альянса, чтобы подорвать его основы: он может вывести американские войска из Европы или отозвать военного командующего НАТО — американского генерала.
«Последние пять лет я убеждал людей не беспокоиться насчёт Трампа и НАТО, — сказал один европейский дипломат в Вашингтоне. — Теперь я сам действительно серьёзно обеспокоен на этот счёт».
The Economist также приводит слова бывшего постпреда США при альянсе Иво Даалдера.
«Это худший момент в истории НАТО», — заявил Даалдер.
«Конфликт лишь будет усугубляться».
Напомним, на прошлой неделе глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что жалобы Трампа на НАТО могут быть частью плана по ослаблению Североатлантического альянса. Она предположила, что «это просто предлог, чтобы сделать то, что планировалось давно».
Как отмечают эксперты, текущие разногласия между руководством Евросоюза и президентом США вокруг НАТО — обострение давнего конфликта между Трампом и еврочиновниками в Брюсселе.
«Между США и Евросоюзом наблюдаются значительные противоречия, которые лишь нарастают и явно не способствуют консолидации Североатлантического альянса. Всё это будет влиять на качество деятельности альянса. Безусловно, угроза обмена имиджевыми и финансовыми ударами внутри альянса лишь растёт», — констатировал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
В то же время, по его словам, у Европы не получится быстро усилить свою оборону без прежней поддержки Вашингтона.
«В случае неисполнения Вашингтоном своих обязательств в формате Североатлантического альянса или же значительного снижения роли Штатов в блоке у ЕС быстро укрепить свой ВПК не получится. Это очень дорогой и долговременный процесс. В одиночку без США им придётся сложно. Поэтому, скорее всего, здравомыслящие члены Европейского союза начнут более активно задумываться о сближении с Россией в контексте сотрудничества в сфере безопасности», — отметил Мухин.
Накопившиеся проблемы.
Как обращают внимание аналитики, уже сейчас налицо тот факт, что «союз между США и Европой по линии НАТО трещит по швам».
«Кризис на Ближнем Востоке очень ярко показал накопившиеся проблемы Североатлантического альянса. Он фактически отменил пятую статью Устава НАТО, согласно которой в блоке должны были собраться и решить, как им совместно участвовать в этой операции. Такого сбора не произошло. Более того, ряд стран-членов альянса просто отказались исполнять свои обязанности, помогать США в этом конфликте», — заявил Алексей Мухин.
Как отметил доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви, ближневосточный кризис показал Дональду Трампу, что Североатлантический альянс и все договорённости внутри него — «скорее мыльный пузырь, чем реальные соглашения».
«Сейчас Вашингтон понимает ещё более ясно, что блоку требуется некоторая оптимизация, для США больше нет смысла тянуть все военные проекты НАТО. Трамп вполне себе может сэкономить на сокращении ряда совместных программ, переложить ещё больше расходов на европейцев, подпитав заодно военный бюджет Соединённых Штатов за счёт стран ЕС», — сказал Леви в комментарии RT.
Однако эксперт считает, что Трамп вряд ли решится на полное расформирование Североатлантического альянса.
«Я бы не стал верить в то, что НАТО в краткосрочной перспективе прекратит своё существование в сегодняшнем формате, однако серьёзное ослабление роли Вашингтона в этом объединении наблюдается уже сейчас. Однозначно США продолжат свою линию, направленную на то, чтобы европейцы покупали ещё больше американского оружия за свой счёт. Штаты наверняка откажутся ещё от целого ряда проектов, которые раньше сами финансировали в рамках альянса. Но отказываться от возможности заработать деньги на поставках вооружений в Европу США явно не собираются», — заключил аналитик.