Союз неспасения: на Западе сообщили о мрачных настроениях в Европе из-за позиции США по НАТО

Заявления госсекретаря США Марко Рубио, поставившего под сомнение эффективность НАТО, омрачили настроение руководства ЕС, отмечает The Economist. Но Трампу не обязательно официально выходить из альянса, чтобы подорвать его основы, считают СМИ: он может вывести американские войска из Европы или отозвать военного командующего НАТО — американского генерала. Ранее Трамп заявил, что всерьёз рассматривает возможность выхода Соединённых Штатов из НАТО на фоне отказа альянса помочь в операции против Ирана. Как отмечают эксперты, уже сейчас налицо тот факт, что союз между США и Европой по линии НАТО трещит по швам.