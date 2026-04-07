Осуждённый в США россиянин обратился к дипломатам, чтобы его не выдали Украине

Россиянин Илья Ангелов, осуждённый в США на два года за хакерство, обратился к МИД России с просьбой его обменять и вернуть на родину. В противном случае его могут выдать Украине, где ему может грозить 15 лет тюрьмы за участие в обороне Славянска.

Ангелова арестовали в Лондоне в 2023 году: американские спецслужбы обманом выманили мужчину из ОАЭ, где тот временно проживал, и после экстрадировали в США. Дело в отношении Ангелова долгое время было полностью засекречено и даже его близкие не знали, где он находится. В марте 2026 года россиянина приговорили к двум годам тюрьмы, признав виновным в «кибератаках на американские компании», якобы причинивших ущерб в размере $14 млн.

Сейчас выдачи россиянина добивается Киев — Ангелов внесён в базу «Миротворца» как лицо, «причастное к деятельности против Украины». Мужчине, имеющему награду за оборону Славянска, инкриминируют участие в террористической организации, финансирование терроризма и незаконное пересечение государственной границы Украины в связи с тем, что он помогал ДНР.

Жена Ильи Ангелова обратилась в посольство России с просьбой обменять её мужа, чтобы избежать его выдачи украинской стороне. С аналогичным обращением сам Ангелов обратился в RT.

«Муж говорил мне, то на Украине ему может грозить около 15 лет, — сообщила RT супруга россиянина, Любовь. — Его там хотят судить в связи с тем, что он воевал в Донбассе, он есть на “Миротворце” в связи с этим. Я обратилась в наше посольство в Вашингтоне, чтобы не допустили экстрадиции моего мужа на Украину».

Ранее МИД России заявил об активизации охоты спецслужб США за россиянами.

