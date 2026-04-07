Журналист Патернотте: Нидерланды впустили в ЕС офицера ВСУ из «черного списка»

ГААГА, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Нидерландов разрешили въезд на территорию ЕС военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ), внесенному в «черный список» Шенгена по инициативе одной из стран сообщества, ссылаясь на предусмотренные правилами исключения. Об этом говорится в расследовании нидерландского журналиста Басса Патернотте, опубликованном на портале Geen Stijl.
По его информации, речь может идти о командующем Силами беспилотных систем Украины Роберте Бровди с позывным Мадьяр, который был причастен к атакам на нефтепровод «Дружба». Именно по этой причине Венгрия внесла его в список лиц, которым запрещен въезд в государства Шенгенской зоны.
По версии журналиста, несмотря на это, Бровди был приглашен в Нидерланды и Латвию в рамках «сотрудничества по развитию беспилотных технологий для Украины». Принимая решение о разрешении на въезд, власти королевства руководствовались тем, что действующие правила Шенгенской зоны якобы допускают посещение стран Шенгена такими лицам «в исключительных случаях по решению отдельных государств».
Как отмечает Патернотте, информация стала известна после того, как бывший глава нидерландского МИД Давид ван Вил ранее упомянул о подобном эпизоде в парламенте, не раскрывая подробностей. Позднее его слова подтвердил депутатам новый министр иностранных дел королевства Том Берендсен.
28 августа 2025 года Венгрия раскрыла информацию о том, что Роберт Бровди, несмотря на наличие венгерского гражданства, по инициативе Будапешта был внесен в «черный список» Шенгена за нападения на нефтепровод «Дружба». Этому человеку запрещен въезд в Венгрию на основании того, что «он представляет угрозу для национальной безопасности страны», говорится в заявлении иммиграционной службы, опубликованном венгерскими властями. Запрет распространяется на все государства Евросоюза и Шенгенской зоны. Сведения об этом внесены в шенгенскую информационную систему. В том же месяце ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на российской территории, после чего поставки поставки нефти Венгрии и Словаки временно приостанавливались.