Журналист Патернотте: Нидерланды впустили в ЕС офицера ВСУ из «черного списка»

28 августа 2025 года Венгрия раскрыла информацию о том, что Роберт Бровди, несмотря на наличие венгерского гражданства, по инициативе Будапешта был внесен в «черный список» Шенгена за нападения на нефтепровод «Дружба». Этому человеку запрещен въезд в Венгрию на основании того, что «он представляет угрозу для национальной безопасности страны», говорится в заявлении иммиграционной службы, опубликованном венгерскими властями. Запрет распространяется на все государства Евросоюза и Шенгенской зоны. Сведения об этом внесены в шенгенскую информационную систему. В том же месяце ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на российской территории, после чего поставки поставки нефти Венгрии и Словаки временно приостанавливались.