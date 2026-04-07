В МИД России сообщили о проработке создания зернового хаба с Египтом

Замглавы МИД России Георгий Борисенко сообщил о проработке создания зернового хаба с Египтом.
«Уже активно обсуждается данная инициатива, и в контакте находятся наши гости… Есть конкретные намётки по месту, поскольку в Египте давно и активно работают крупные российские зерновые трейдеры», — заявил он «Известиям».
По словам дипломата, в Египте есть собственные объекты, вопрос находится в стадии решения. При этом стороны пока не планируют подключать к инициативе другие страны.
Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте.