В России разработали ГОСТ на приготовление бульона

В России разработали рекомендации по приготовлению бульона — они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на определение в документе, бульон — это отвар, который получился при варке мяса, птицы, дичи, рыбы, грибов и овощей. Выделяют несколько видов бульона.
Чтобы он получился крепким, рекомендуют использовать оттяжку на основе яичных белков и измельчённого мяса, но того же вида, из которого варили бульон.
Ранее сообщалось, что в стране готовят ГОСТ для москитных сеток.