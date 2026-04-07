Замглавы МИД Борисенко: Россия и Египет обсуждают создание зернового хаба

Россия и Египет активно обсуждают создание зернового хаба, данный вопрос находится на стадии решения. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко.
«Уже активно обсуждается данная инициатива, и в контакте находятся наши гости — министерство сельского хозяйства и министерство снабжения Египта. Вопрос находится в стадии решения», — сказал дипломат в интервью «Известиям».
Борисенко добавил, что на данный момент Москва и Каир не планируют вовлекать другие страны в этот проект. Египет обращается именно к России, так как она является крупнейшим поставщиком зерна для страны, обеспечивая около 80% потребности в импорте пшеницы.
