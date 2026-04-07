В Казахстане заявили, что ВСУ перешли красные линии атакой на КТК

ВСУ перешли красные линии атакой на объекты Каспийского трубопроводного консорциума — присутствие там международных компаний никого не останавливает, заявил в интервью RT экс-советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.

Так он отреагировал на новые удары по КТК. По его словам, ущерб и недополученная выручка Астаны с момента ноябрьской атаки превысили $2 млрд (свыше 160 млрд рублей).

Ранее эксперт Игорь Юшков заявил RT, что удары по КТК в Новороссийске могут привести к дестабилизации мирового рынка энергоресурсов.

Также заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что атаки на объекты перевалочного комплекса в Новороссийске способны повлиять на глобальный энергетический рынок.