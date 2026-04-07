Politico: Вэнс подключится к переговорам с Ираном в случае прямых контактов

По информации издания, вице-президент США сейчас «остается в резерве».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет участие в возможных прямых переговорах с представителями Ирана, если к ним приведут нынешние контакты через посредников. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, сейчас «Вэнс остается в резерве и готов подключиться к чувствительным переговорам с Ираном, если кулуарные контакты увенчаются личной встречей с представителями иранского руководства». Газета отмечает, что на этом этапе в контактах с Ираном участвуют спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, «но Вэнс может присоединиться, если эта пара добьется существенного прогресса».

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что между Вашингтоном и Тегераном ведутся переговоры с участием Вэнса и Уиткоффа.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше