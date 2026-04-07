Politico: Вэнс подключится к переговорам с Ираном в случае прямых контактов

По их информации, сейчас «Вэнс остается в резерве и готов подключиться к чувствительным переговорам с Ираном, если кулуарные контакты увенчаются личной встречей с представителями иранского руководства». Газета отмечает, что на этом этапе в контактах с Ираном участвуют спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, «но Вэнс может присоединиться, если эта пара добьется существенного прогресса».