Иран пригрозил США отомстить за удар по университету уничтожением «мозгов» ИИ в ОАЭ

Иранские Вооружённые силы рассматривают восемь дата-центров американских компаний в Объединённых Арабских Эмиратах в качестве потенциальных целей. Как сообщает иранское агентство Fars, это является ответом на Технологический университет имени Шарифа в Тегеране.

Источник: Life.ru

«После атаки на вычислительную инфраструктуру Университета имени Шарифа американские дата-центры компаний Amazon, Microsoft, Oracle и Equinix в ОАЭ в настоящее время рассматриваются в качестве потенциальных целей для ответных действий Ирана в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США атаковали один из самых популярных технических вузов Ирана — Технологический университет имени Шарифа в Тегеране. На территории вуза прогремело несколько взрывов.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть уничтожен всего за одну ночь, и она может наступить в ночь на среду. Для ликвидации целой страны достаточно нескольких часов, уверен республиканец.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

