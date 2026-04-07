AP назвало число раненных военных ВВС США после сбития F-15E над Ираном

AP: трое военных из США ранены после сбития над Ираном самолета F-15E.

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Оператор вооружения истребителя F-15E ВВС США, сбитого над Ираном на прошлой неделе, и двое военнослужащих-членов экипажа вертолета, участвовавших в его спасении, были ранены, передает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США Дональд Трамп сообщил ночью 5 апреля.

«Ранения получили офицер оператор вооружений истребителя F-15E ВВС США … а также два члена экипажа вертолета, который подвергся обстрелу во время спасательной операции», — утверждается в сообщении агентства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

