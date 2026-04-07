ВСУ пытаются отрезать западных партнёров от российских энергоносителей, атакуя объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум».
«Грязная энергетическая война только что перешла новую, опасную черту», — пишет L'AntiDiplomatico.
Журналисты отметили, что КТК был атакован в момент ближневосточного конфликта, что уже создаёт угрозу для мировых поставок.
«Киевский режим в очередной раз демонстрирует, что играет роль поджигателя… Цена этой ночи энергетического терроризма вскоре отразится на счетах и жизни европейских граждан», — говорится в материале.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаки Киева на объекты КТК терроризмом.