Al Hadath: на северо-западе Ирана произошли более 20 мощных взрывов

РАБАТ, 7 апреля. /ТАСС/. Многочисленные взрывы произошли в иранском городе Тебриз, расположенном на северо-западе исламской республики. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По его данным, «различные районы Тебриза подвергаются интенсивным атакам с воздуха». Al Hadath добавляет, что за последние часы в городе произошло более 20 мощных взрывов.
О причиненном ущербе и возможных пострадавших сведений пока нет.
