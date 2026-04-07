Посол РФ в Венесуэле опроверг информацию об ограничении контактов между странами

Россия и Венесуэла продолжают вести дипломатический диалог и развивать совместные проекты. Так прокомментировал утверждения западных изданий об ограничении контактов между странами посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Источник: Life.ru

«Мы продолжаем регулярно контактировать с венесуэльскими властями. Так что о каком-либо ограничении контактов говорить не приходится», — цитирует дипломата ТАСС.

Мелик-Багдасаров напомнил, что в начале марта Каракас посетил спецпредставитель МИД России по вопросам Латинской Америки и Карибского бассейна Александр Щетинин. В ходе визита он провёл переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем и участвовал в ряде встреч с другими государственными чиновниками.

Кроме того, по его словам, российские венесуэльские министры недавно обменялись поздравлениями в честь 81-й годовщины установления дипломатических отношений.

А ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что после окончания войны в Иране, он попытается стать главой Венесуэлы. Республиканец отметил, что неплохо осваивает языки, и испанский язык он выучит «моментально». После этого хозяин Белого дома намерен баллотироваться в президенты.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
