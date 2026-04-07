В Ярославской области объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие», — написал Евраев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что министерство обороны РФ и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки, учреждения региона работают в штатном режиме.
