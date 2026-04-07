Сын пропавшей Усольцевой рассказал о новых поисковых мероприятиях

РИА Новости: сын пропавшей Усольцевой сообщил, что поучаствует в новых поисках.

КРАСНОЯРСК, 7 апр — РИА Новости. Даниил Баталов, сын пропавшей вместе с семьей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой, сообщил РИА Новости, что обязательно примет участие в новых поисковых мероприятиях, как только они возобновятся.

Ранее в СК по региону сообщили агентству, что поиски Усольцевых возобновятся, когда сойдет снежный покров.

«Конечно (буду — ред.), во время первых поисков я по 14 часов в день ходил», — сказал Баталов, отвечая на вопрос о том, будет ли он принимать участие в новых активных поисках.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года во время турпохода. Двое взрослых и 5-летняя девочка отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.