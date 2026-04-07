Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ за выходные продвинулись в лесу у Липовки

Военный эксперт отметил, что российские бойцы расширяют зону контроля в районах сразу трех населенных пунктов.

ЛУГАНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы за выходные расширили зону контроля у Липовки Донецкой Народной Республики, продвинувшись в лесу. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, военные РФ расширяют зону контроля в районах сразу трех населенных пунктов.

«Касаемо Липовки: наши военнослужащие за последнее время здесь немного расширили зону контроля в лесистой местности, но в основном сейчас наши военнослужащие сосредоточены на развитии успеха в районах населенных пунктов Никифоровка, Федоровка Вторая и Приволье — именно на этих участках сейчас развивается успех, подравнивается линия боевого соприкосновения, а также улучшается тактическое положение», — сказал он.