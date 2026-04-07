Британия отказалась помогать в США в «обрушении ада» на Иран

Глава британского правительства заявлял, что Лондон готов на военное сотрудничество с США лишь ради ударов по иранским складам с ракетами, объектам, с которых ведётся обстрел судов в Ормузском проливе, для защиты союзников и собственных интересов в регионе. Издание уточняет, что запроса со стороны Вашингтона пока не было.
Эксперты, опрошенные The i Paper, отмечают, что удары по мостам, используемым гражданским населением, и электростанциям могут представлять собой военные преступления.
Напомним, Дональд Трамп пригрозил «обрушить ад» в Иране, если Тегеран не пойдёт на сделку. Он установил дедлайн — 20:00 7 апреля (03:00 мск 8 апреля).
