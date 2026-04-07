Додон рассказал о погружении Молдавии в хаос нынешними властями

КИШИНЕВ, 7 апр — РИА Новости. Нынешние руководители Молдавии 7 апреля 2009 года устроили в стране «безумный путч», чтобы на десятилетия погрузить страну в хаос, захватив власть в стране, заявил РИА Новости экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
«С 2020—2021 годов Молдавией правит партия “Действие и солидарность”, которая как раз состоит из тех молодчиков и подстрекателей, которые 7 апреля 2009-го года сожгли дворец президента, здание парламента, устроили безумный путч в стране и предопределили хаос на пару десятилетий. Иначе говоря, с 2009-го года, с коротким промежутком, Молдова существует в состоянии захваченного государства, в котором граждане являются заложниками циничной и бестолковой власти», — заявил Додон.
По его словам, насильственный протест и вандализм, который произошел в Молдавии 16 лет назад под руководством внешних сил, стал спусковым крючком для прихода к власти целой череды проевропейских партий, которые «первым делом занялись захватом самых жирных активов страны и разграблением банковской системы».
«Сегодня, при правлении этих выкормышей 7-апрельского путча, Республика Молдова потеряла огромную часть населения, экономика “развивается” с нулевым ростом, инфляция бьет все рекорды, СМИ закрываются десятками или вынуждены служить властям, большинство НПО работают на интересы Сороса, села опустели, в районах закрываются школы, фермеры становятся банкротами, граждане еле выживают, многие в состоянии крайней бедности», — подчеркнул экс-президент.
На парламентских выборах, прошедших в Молдавии 5 апреля 2009 года, победу с большим отрывом одержала правящая на тот момент ПКРМ во главе с Владимиром Ворониным. С результатами выборов, которые наблюдатели признали открытыми и честными, не согласилась оппозиция, организовав 6 апреля акцию протеста. Седьмого апреля акции в Кишиневе переросли в беспорядки, в том числе под лозунгами присоединения к Румынии. На крыше парламента Молдавии манифестанты водрузили флаг соседнего государства. Были выбиты окна в зданиях законодательного собрания и администрации президента, подожжены и разграблены кабинеты. В ходе беспорядков пострадали 270 человек, в том числе около 100 полицейских, сообщалось также об одном погибшем.
Чтобы урегулировать ситуацию, власти страны согласились на пересчет голосов. Компартия получила 60 мест в парламенте из 101. На тот момент для утверждения президента нужны были голоса 61 депутата, после двух провальных попыток утвердить президента в стране прошли перевыборы. С 2009 по 2019 годы страной правили альянсы проевропейских партий.
Партия «Действие и солидарность» во главе с действующим президентом Майей Санду появилась на политической арене в 2015 году, в ее ряды вошли и те, кто лично участвовал в беспорядках 7 апреля. В 2019 году партия прошла парламент, с 2021 — формирует парламентское большинство.