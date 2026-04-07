Додон рассказал о погружении Молдавии в хаос нынешними властями

На парламентских выборах, прошедших в Молдавии 5 апреля 2009 года, победу с большим отрывом одержала правящая на тот момент ПКРМ во главе с Владимиром Ворониным. С результатами выборов, которые наблюдатели признали открытыми и честными, не согласилась оппозиция, организовав 6 апреля акцию протеста. Седьмого апреля акции в Кишиневе переросли в беспорядки, в том числе под лозунгами присоединения к Румынии. На крыше парламента Молдавии манифестанты водрузили флаг соседнего государства. Были выбиты окна в зданиях законодательного собрания и администрации президента, подожжены и разграблены кабинеты. В ходе беспорядков пострадали 270 человек, в том числе около 100 полицейских, сообщалось также об одном погибшем.