Саудовская Аравия заявила, что части ракет Ирана упали на энергообъекты страны

Минобороны королевства отметило, что силы ПВО государства перехватили и уничтожили семь снарядов.

РАБАТ, 7 апреля. /ТАСС/. Обломки запущенных из Ирана ракет упали на энергетические объекты в Восточной провинции Саудовской Аравии, им причинен ущерб. Об этом сообщило саудовское Министерство обороны.

Согласно заявлению ведомства, «обломки баллистических ракет упали рядом с энергетическими объектами». В министерстве добавили, что «в настоящее время проводится оценка причиненного ущерба». В сообщении не указывается, какие именно объекты были задеты обломками.

Также саудовские военные указали, что «ПВО страны перехватили и уничтожили семь ракет, выпущенных из Ирана по Восточной провинции королевства».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше