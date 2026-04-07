Саудовская Аравия заявила, что части ракет Ирана упали на энергообъекты страны

РАБАТ, 7 апреля. /ТАСС/. Обломки запущенных из Ирана ракет упали на энергетические объекты в Восточной провинции Саудовской Аравии, им причинен ущерб. Об этом сообщило саудовское Министерство обороны.
Согласно заявлению ведомства, «обломки баллистических ракет упали рядом с энергетическими объектами». В министерстве добавили, что «в настоящее время проводится оценка причиненного ущерба». В сообщении не указывается, какие именно объекты были задеты обломками.
Также саудовские военные указали, что «ПВО страны перехватили и уничтожили семь ракет, выпущенных из Ирана по Восточной провинции королевства».
