Сын пропавшей Усольцевой изъявил желание принять участие в новых поисках

Сын пропавшей вместе с семьей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Даниил Баталов изъявил желание принять участие в новых поисках.
«Конечно, во время первых поисков я по 14 часов в день ходил», — сообщил он РИА Новости.
3 апреля стало известно, что поиски семьи Усольцевых возобновятся в мае.
64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.
