Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Большие проблемы». На Западе раскрыли ключевую задачу Трампа по Ирану

Политолог Крайнер: делая заявления об Иране, Трамп пытается повлиять на рынки.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Истинная цель заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Ирана состоит в том, чтобы укрепить доверие рынка, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.

«Трамп апеллирует к самому низкому уровню — к самым низким страстям людей, которые ему верят, а это очень быстро сокращающаяся часть населения. Мне кажется, намерение Трампа в значительной степени состоит в том, чтобы попытаться вселить уверенность в рынки. У США будут большие проблемы, если процентные ставки продолжат расти — а они растут», — отметил он.

По мнению эксперта, пока попытки главы Белого дома повлиять на рынки остаются тщетными.

«По-моему, Трамп пытается укрепить доверие рынка, удерживать низкие процентные ставки, сохранять низкие цены на нефть. И, как мне кажется, в этом и заключается смысл его заявлений (об Иране. — Прим. ред.). Но рынки ему не верят. Никто ему не верит», — подытожил Крайнер.

На прошлой неделе Трамп заявил о близости США к выполнению основных целей военной операции в Иране. Он также пригрозил нанести мощные удары в ближайшие две-три недели, если Тегеран не согласится на мирную сделку.

Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Тегеран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше