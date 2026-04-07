МИД РФ: Тень катастрофы страшнее Чернобыльской нависла над Персидским заливом

В Министерстве иностранных дел России в понедельник, 6 апреля, заявили, что ситуация на Ближнем Востоке, возникшая в результате действий США и Израиля, стремительно деградирует и грозит окончательно выйти из-под контроля. Особую обеспокоенность в ведомстве вызывают атаки на иранскую атомную электростанцию «Бушер».

В заявлении российского дипведомства указано, что удары по АЭС привели к человеческим жертвам.

— Тень радиологической катастрофы, более губительной, чем Чернобыльская, нависла над регионом Персидского залива и прилегающей частью Евразии, — говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что вооруженная конфронтация уже унесла жизни тысяч мирных жителей, уничтожаются школы, больницы и объекты культурного наследия. Россия призвала к немедленному прекращению боевых действий и выразила надежду на политико-дипломатическое разрешение конфликта.

4 апреля снаряд упал рядом с территорией АЭС «Бушер», в результате чего погиб один из охранников станции. В результате удара одно из вспомогательных зданий получило повреждения, но основные объекты остались целыми.

