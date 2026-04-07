Экс-президент Боливии заявил о неоказании ему медицинской помощи в тюрьме

Луис Арсе сообщил, что ему отказали в прохождении обследований, назначенных кардиологом.

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Боливии Луис Арсе, задержанный по подозрению в коррупции, утверждает, что ему отказывают в прохождении медицинского обследования. Рукописное открытое письмо экс-главы государства было опубликовано в X.

«В рамках процесса, инициированного против меня правительством [президента] Родриго Паса, все ходатайства, поданные моей защитой, были отклонены, включая недавнюю просьбу о проведении медицинских обследований, назначенных кардиологом, что ставит под угрозу мое здоровье и физическую неприкосновенность, а также тем самым нарушает мои права», — говорится в тексте.

По словам Арсе, он также был подвергнут «психологическим пыткам». Так, он утверждает, что по ночам в первые дни в тюрьме его будили каждый час заходившие в камеру люди, которые его фотографировали. «Это остановилось благодаря обращениям моих родственников, друзей и адвокатов, но сейчас они продолжают фотографировать и снимать меня в тюремном дворике, когда я занимаюсь спортом, или когда ко мне кто-то приходит», — написал Арсе.

Экс-президент также в очередной раз заявил, что отрицает свою вину, и потребовал проведения справедливого судебного процесса.

Арсе занимал пост президента Боливии с 8 ноября 2020 года по 8 ноября 2025 года. В декабре прошлого года он был задержан как подозреваемый по делу о коррупции в Фонде развития коренных народов. Расследуемые события произошли в период, когда он занимал должность министра экономики при экс- президенте (2006−2019) Эво Моралесе. Суд назначил Арсе, который отрицает свою вину, пять месяцев предварительного ареста.

