«Трусливые враги»: в Госдуме осудили Прибалтику за разрешения на пролет дронов ВСУ

Решение стран Прибалтики разрешить пролет дронов ВСУ для атак на Россию можно расценить как агрессию. Об заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.
«Открытие неба для ударов по территории России иначе чем агрессия не назовешь. Так исподтишка могут поступать только трусливые враги», — сказал депутат в интервью РИА Новости.
Шермет добавил, что страны Прибалтики должны нести ответственность за атаки на российские города, наряду с киевским режимом. По его словам, если они не примут во внимание предупреждения России, то пролетающие над их территориями дроны, могут стать законной целью для уничтожения.
Ранее KP.RU сообщал, что на территориях балтийских стран были обнаружены несколько дронов ВСУ, в том числе в Финляндии и Эстонии. В это время Ленобласть подвергалась атакам украинских беспилотников. В результате произошел пожар в порту Приморска и Усть-Луга.