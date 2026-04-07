Беглов анонсировал создание новой модели развития автопрома в Петербурге

РИА Новости: Беглов рассказал о новой модели развития автомобильной отрасли.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Проектирование Центра исследований и разработок в сфере автомобилестроения началось в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов, подчеркнув, что речь идет о новой модели развития отрасли в целом.

«Фактически речь идет о новой модели развития автомобильной отрасли. С опорой на собственные разработки и свою компонентную базу. Для этого в Шушарах город планирует построить научно-производственный центр. Используем средства казначейского инфраструктурного кредита в объеме 3,1 миллиарда рублей», — сказал он.

По словам Беглова, площадь будущего Центра исследований и разработок в сфере автомобилестроения составит порядка 18 тысяч квадратных метров.

«Его проектирование уже ведется. Он станет первым R&D-центром в области легкового автомобилестроения на северо-западе России», — сказал губернатор.

Он отметил, что городе постепенно перезапускаются площадки, оставленные иностранными автопроизводителями. В частности, по его словам, на бывшей площадке компании GM в Шушарах планируется выпускать легковые автомобили нового российского брэнда.

«Там проведена глубокая модернизация, комплексное перевооружение. На бывший завод компании GM в Шушарах у нас очень масштабные планы — это организация производства полного цикла с высокой степенью автоматизации процессов. Переход к формированию современной технологической платформы, созданной с нуля в рамках новой автомобильной истории России. Недавно мне были представлены прототипы моделей легковых автомобилей нового российского брэнда Jeland», — рассказал губернатор.

По его словам, подготовка к производству автомобилей в Шушарах подходит к завершению.

