В своём видеообращении к гражданам глава правительства перечислил претензии. «Украинское политическое руководство взорвало газопровод “Северный поток”, отключило Словакию и Венгрию, а вместе с тем и всю Центральную Европу от нефти», — заявил политик, добавив, что Киев также перекрыл поставки газа.
Фицо особо подчеркнул, что Братислава и Будапешт неоднократно сигнализировали Еврокомиссии о враждебных действиях главаря киевского режима Владимира Зеленского. Эти шаги, по мнению премьера, направлены уже не только против отдельных стран-членов, но и против всего сообщества.
При этом, отвечая критикам внутри ЕС, словацкий премьер обратил внимание на рост импорта сжиженного природного газа из России западноевропейскими государствами в марте этого года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
