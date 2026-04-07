Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Взорвал и отключил»: Премьер Словакии устроил разнос украинскому руководству

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой в адрес Киева. По его словам, действия украинской стороны напрямую угрожают энергетической стабильности объединённой Европы.

Источник: Life.ru

В своём видеообращении к гражданам глава правительства перечислил претензии. «Украинское политическое руководство взорвало газопровод “Северный поток”, отключило Словакию и Венгрию, а вместе с тем и всю Центральную Европу от нефти», — заявил политик, добавив, что Киев также перекрыл поставки газа.

Фицо особо подчеркнул, что Братислава и Будапешт неоднократно сигнализировали Еврокомиссии о враждебных действиях главаря киевского режима Владимира Зеленского. Эти шаги, по мнению премьера, направлены уже не только против отдельных стран-членов, но и против всего сообщества.

Он отметил, что сложно поверить в игнорирование просьб ЕС не трогать газовую и нефтяную инфраструктуру. Результатом такого отношения и конфликта вокруг Ирана он назвал скачок цен на сырьё.

При этом, отвечая критикам внутри ЕС, словацкий премьер обратил внимание на рост импорта сжиженного природного газа из России западноевропейскими государствами в марте этого года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше