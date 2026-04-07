Гаага объяснила въезд офицера ВСУ из «черного списка» Шенгена

Нидерланды предоставили гражданину Украины право на ограниченный въезд ввиду его военной экспертизы в области беспилотных систем в интересах коалиции дронов, говорится в ноте МИД королевства.

Источник: AP 2024

ГААГА, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Нидерландов предоставили въезд в ЕС офицеру Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившемуся в «черном списке» Шенгена, из-за его участия в работе коалиции дронов. Об этом говорится в имеющейся в распоряжении ТАСС внутренней ноте МИД королевства, направленной в парламент в ответ на соответствующий депутатский запрос.

Отмечается, что власти Нидерландов «после проведения оценки собственных интересов предоставили гражданину Украины право на ограниченный въезд ввиду его специализированной военной экспертизы в области беспилотных систем в интересах коалиции по развитию потенциала беспилотных систем в рамках контактной группы по вопросам обороны Украины».

Также уточняется, что речь идет о неназванном подполковнике ВСУ, данные которого были внесены Венгрией в Шенгенскую информационную систему «в связи с предполагаемой причастностью к атаке беспилотников на российскую нефтяную насосную станцию», что привело к перебоям в поставках энергоносителей по трубопроводу «Дружба». Этот эпизод стал предметом депутатского запроса после заявления экс-главы МИД королевства Давида ван Вила, который упомянул инцидент в январе как пример «исключения из правил», однако не привел подробностей.

5 апреля портал Geen Stijl опубликовал расследование нидерландского журналиста Басса Патернотте, который утверждает, что речь идет о командующем Силами беспилотных систем Украины Роберте Бровди с позывным Мадьяр, который был причастен к атакам на нефтепровод «Дружба» и, несмотря на наличие венгерского гражданства, внесен Будапештом в «черный список» Шенгена по этой причине.

По версии журналиста, несмотря на это, Бровди был приглашен в Нидерланды и Латвию в рамках «сотрудничества по развитию беспилотных технологий для Украины». Принимая решение о разрешении въезда Мадьяра власти королевства руководствовались тем, что действующие правила Шенгенской зоны якобы допускают посещение стран Шенгена таким лицам «в исключительных случаях по решению отдельных государств».

Коалиция по разработке и закупке БПЛА для нужд Украины была создана в 2024 году Соединенным Королевством и Латвией. К ней присоединились другие страны, в том числе Австралия, Германия, Дания, Канада, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Украина, Швеция и Эстония.

Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше