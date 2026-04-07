Православный повар рассказал, каким должен быть кулич на Пасху

«Изначально кулич — это не просто какая-то сладкая сдобная булка, это считалось домашним артосом (освященный хлеб, который выставляют в храмах в течение недели после Пасхи — ред.). Поэтому его не украшали цукатами и прочим, как делают сейчас. Есть традиция изображать крест и буквы ХВ — Христос Воскресе. В принципе, этого вполне достаточно, чтобы это был пасхальный кулич. Но можно и разукрасить — это, как хозяйка решит, это абсолютно никем не возбраняется», — сказал Сырников.