Марочко: ВС РФ бьют по ВСУ в Рай-Александровке сразу с двух направлений

Военный эксперт отметил, что российские силы наступают на населенный пункт с Кривой Луки и Никифоровки.

ЛУГАНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Военные ВС РФ бьют по дислоцированным в Рай-Александровке Донецкой Народной Республики подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу с двух участков, наступая с Кривой Луки и Никифоровки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Говоря о населенном пункте Рай-Александровка, то сейчас идут два основных удара со стороны наших войск — это, прежде всего, с северо-востока от данного населенного пункта. Наши военнослужащие продвигаются с Кривой Луки по направлению к Рай-Александровке. Также идет продвижение с юго-востока — это населенный пункт Никифоровка», — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВС РФ своим продвижением в районе Рай-Александровки создают условия для объективного контроля краматорско-славянской агломерации.

