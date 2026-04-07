«Ситуация… стремительно деградирует и грозит окончательно выйти из-под контроля», — заявили в министерстве, комментируя текущий кризис.
По словам дипломатов, масштабное противостояние, спровоцированное атакой на Иран, с каждым днём только набирает обороты. Всё ожесточённее становятся удары, под которые попадают не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура.
Особую тревогу у Москвы вызывают участившиеся атаки на ядерные объекты, находящиеся под защитой МАГАТЭ. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, над Персидским заливом нависла угроза радиологической катастрофы, которая может быть хуже Чернобыльской, случившейся почти 40 лет назад.
Вооружённая конфронтация уже унесла жизни тысяч мирных жителей, включая женщин и детей, указали в МИД РФ. Разрушению подвергаются больницы, школы и объекты культурного наследия. Под обстрелы также попадают дипломатические миссии, что, по мнению российских дипломатов, грубо нарушает Венские конвенции.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что в случае атаки на АЭС «Бушер» радиоактивные последствия ударят в первую очередь по столицам стран Персидского залива, а не по Тегерану. Он также напомнил, что США и Израиль уже четыре раза наносили удары по иранской атомной станции. Дипломат подчеркнул несоответствие в позиции Запада: когда бои шли в районе Запорожской АЭС на Украине, это вызывало возмущение, однако обстрелы «Бушера» почему-то остаются без должной реакции.
