Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что в случае атаки на АЭС «Бушер» радиоактивные последствия ударят в первую очередь по столицам стран Персидского залива, а не по Тегерану. Он также напомнил, что США и Израиль уже четыре раза наносили удары по иранской атомной станции. Дипломат подчеркнул несоответствие в позиции Запада: когда бои шли в районе Запорожской АЭС на Украине, это вызывало возмущение, однако обстрелы «Бушера» почему-то остаются без должной реакции.