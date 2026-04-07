Этнический немец вернулся в Россию и ушел добровольцем на СВО

КУРСК, 7 апр — РИА Новости. Этнический немец, старший техник расчета бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» с позывным «Кумач» вернулся в Россию и добровольно отправился на СВО, об этом он сам рассказал РИА Новости.
«Мама, папа — немцы. Получается, я немец. В 2005 году уезжали в Германию всей семьей. Пожил в Германии 16 лет. В 2021 вернулся. Когда все это начиналось в Донбассе с 2014 года. И как-то все тянуло, тянуло. Обстоятельства сложились так, что в Севастополь просто приехал один», — сообщил военнослужащий.
Когда город начал постоянно подвергаться обстрелам, он решил, что не станет сидеть и ждать, пока противник придет туда, и добровольно пошел служить в подразделение ГРОМ «Каскад», куда его позвал товарищ со срочной службы. Сейчас «Кумач» занимается запуском самолетов-разведчиков и ударных беспилотников.
«Мой друг, позывной “Репа”, мы служили еще срочную службу при Советском союзе в Казахстане в специальной моторизованной части милиции… Через друга зашел сюда, в ГРОМ “Каскад”, — добавил собеседник агентства.
У «Кумача» был российский паспорт, поскольку он родился в СССР и некоторое время жил на Алтае, где работал пожарным-спасателем. Немецкий документ он получил при переезде, но продлевать не собирается. При этом боец хочет перевезти в Россию и своих родных.