Турция доводит до Запада риски атак на энергообъекты, сообщил источник

Ранее Песков заявлял, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры «Турецкого» и «Голубого» потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу «Турецкий поток», координация ведется на регулярной основе.