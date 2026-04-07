Турция доводит до Запада риски атак на энергообъекты, сообщил источник

РИА Новости: Турция доводит до Запада риски атак на энергоинфраструктуру.

Источник: © РИА Новости

АНТАЛЬЯ, 7 апр — РИА Новости. Турция доводит до сведения стран региона и западных партнеров риски атак на энергетическую инфраструктуру на фоне конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Москва надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».

«Анкара регулярно информирует как региональные государства, так и западных партнеров о потенциальных рисках атак на энергетические объекты и необходимости их предотвращения», — сообщил источник.

По его словам, соответствующие сигналы передаются по дипломатическим каналам и в рамках международных контактов.

Источник подчеркнул, что Турция рассматривает защиту энергетической инфраструктуры как приоритетный вопрос национальной и региональной безопасности.

Ранее Песков заявлял, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры «Турецкого» и «Голубого» потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу «Турецкий поток», координация ведется на регулярной основе.

Газопровод «Турецкий поток» предназначен для поставок российского газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность — 31,5 миллиард кубометров газа в год.

