В Иране призвали молодежь выйти на акции протеста у электростанций страны

РАБАТ, 7 апреля. /ТАСС/. Заместитель иранского министра молодежи и спорта Али Реза Рахими призвал население исламской республики принять 7 апреля участие в массовых акциях протеста рядом с электростанциями по всей стране, по которым угрожал нанести удары президент США Дональд Трамп.
Рахими заявил, что, по его мнению, к акциям могут присоединиться «молодежь, спортсмены, артисты, студенты и преподаватели вузов». В видеообращении, которое транслировалось иранским государственным телевидением, он пояснил, что «цель акций — донести до международного сообщества мысль о недопустимости нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, что является военным преступлением».
Замминистра также указал на «важность в настоящий момент общественной солидарности иранцев вне зависимости от их политических взглядов».