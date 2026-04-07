В Иране призвали молодежь выйти на акции протеста у электростанций страны

Замминистра молодежи и спорта республики Али Реза Рахими указал на важность общественной солидарности иранцев вне зависимости от их политических взглядов.

РАБАТ, 7 апреля. /ТАСС/. Заместитель иранского министра молодежи и спорта Али Реза Рахими призвал население исламской республики принять 7 апреля участие в массовых акциях протеста рядом с электростанциями по всей стране, по которым угрожал нанести удары президент США Дональд Трамп.

Рахими заявил, что, по его мнению, к акциям могут присоединиться «молодежь, спортсмены, артисты, студенты и преподаватели вузов». В видеообращении, которое транслировалось иранским государственным телевидением, он пояснил, что «цель акций — донести до международного сообщества мысль о недопустимости нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, что является военным преступлением».

Замминистра также указал на «важность в настоящий момент общественной солидарности иранцев вне зависимости от их политических взглядов».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
