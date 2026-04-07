Вице-президент США заявил, что будет обсуждать с Орбаном тему Украины

Вэнс: тема Украины и Европы займут заметную часть переговоров с Орбаном.

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что темы Европы и Украины наряду с двусторонними отношениями займут заметную часть предстоящих переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Мы обсудим ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией. Разумеется, я уверен, что Европа, Украина и остальное займет в этом обсуждении весьма заметное место», — сообщил он журналистам пресс-пула.

Вэнс добавил, что с нетерпением ждет встречи с Орбаном, которого назвал своим «старым другом».

Вэнс 7 апреля прибудет в Будапешт с официальным двухдневным визитом и встретится с Орбаном в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше