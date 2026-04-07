Вице-президент США заявил, что будет обсуждать с Орбаном тему Украины

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что темы Европы и Украины наряду с двусторонними отношениями займут заметную часть предстоящих переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Мы обсудим ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией. Разумеется, я уверен, что Европа, Украина и остальное займет в этом обсуждении весьма заметное место», — сообщил он журналистам пресс-пула.
Вэнс добавил, что с нетерпением ждет встречи с Орбаном, которого назвал своим «старым другом».
Вэнс 7 апреля прибудет в Будапешт с официальным двухдневным визитом и встретится с Орбаном в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля.