В Минобороны РФ раскрыли цель ударов Киева по КТК

Источник: Комсомольская правда

Киев атаковал КТК, стремясь нанести максимальный ущерб ее крупнейшим акционерам — США и Казахстану. Об этом заявили в Минобороны России.

В министерстве подчеркнули, что атаки имели чисто экономическую, а не военную цель.

«…Для нанесения максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана», — говорится в сообщении ведомства.

Крупнейшим каналом поставок энергоносителей из Каспийского региона на мировые рынки служит нефтепроводная система КТК, чья совокупная мощность достигает 83 млн тонн нефти в год. Для Казахстана это главный экспортный маршрут, обеспечивающий свыше 80% зарубежных поставок.

В свою очередь итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщало, что Киев атаковал КТК, чтобы лишить западных партнеров возможности получать российские энергоресурсы.

6 апреля БПЛА атаковали КТК в Новороссийске, после чего загорелись резервуары с нефтью.

