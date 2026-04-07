В Минобороны РФ раскрыли цель ударов Киева по КТК

Киев атаковал КТК, стремясь нанести максимальный ущерб ее крупнейшим акционерам — США и Казахстану. Об этом заявили в Минобороны России.
В министерстве подчеркнули, что атаки имели чисто экономическую, а не военную цель.
«…Для нанесения максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана», — говорится в сообщении ведомства.
Крупнейшим каналом поставок энергоносителей из Каспийского региона на мировые рынки служит нефтепроводная система КТК, чья совокупная мощность достигает 83 млн тонн нефти в год. Для Казахстана это главный экспортный маршрут, обеспечивающий свыше 80% зарубежных поставок.
В свою очередь итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщало, что Киев атаковал КТК, чтобы лишить западных партнеров возможности получать российские энергоресурсы.
6 апреля БПЛА атаковали КТК в Новороссийске, после чего загорелись резервуары с нефтью.