Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил, что намерен обсудить с Орбаном вопрос украинского урегулирования

Вице-президент США и премьер Венгрии также намерены поднять вопросы, касающиеся отношений Вашингтона и Будапешта.

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что во время визита в Венгрию намерен среди прочего обсудить с премьер-министром страны Виктором Орбаном вопрос украинского урегулирования.

«Я с нетерпением жду возможности повидаться с моим другом Виктором. Мы обсудим ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией. Разумеется, я уверен, что значительное внимание будет уделено Европе, Украине и другим темам», — заявил Вэнс во время общения с прессой перед вылетом в Будапешт. Его слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Как следовало из заявления, распространенного 2 апреля пресс-службой Белого дома, визит Вэнса в Венгрию пройдет 7−8 апреля. Поездка вице-президента США призвана продемонстрировать поддержку нынешней американской администрацией действующего премьера Венгрии. Ранее в его поддержку высказался американский лидер Дональд Трамп.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» ведет предвыборную борьбу с оппозиционной партией «Тиса», на которую делает ставку руководство Евросоюза.

