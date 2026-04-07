Вэнс заявил, что будет обсуждать с Орбаном тему Европы и Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что будет обсуждать с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном тему Европы и Украины.
«Мы обсудим ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией. Разумеется, я уверен, что Европа, Украина и остальное займет в этом обсуждении весьма заметное место», — цитирует его РИА Новости.
Американский политик назвал Орбана старым другом и подчеркнул, что с нетерпением ждёт встречи с ним.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе грозит серьёзный энергетический кризис, а действия Украины мешают поставкам российских энергоносителей.