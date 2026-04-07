Иран заявил о запуске новой партии ракет по Израилю

РАБАТ, 7 апреля. /ТАСС/. Иранская армия выпустила новую партию баллистических ракет по израильской территории. Об этом сообщает государственное телевидение исламской республики.
По его информации, очередной ракетный залп направлен на южные области Израиля, в частности на районы Беэр-Шева и Димона.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.