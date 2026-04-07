Иран заявил об ударах по целям в Израиле и авиабазам в Кувейте

«Ключевые объекты на севере и юге Тель-Авива, стратегические центры в Хайфе, химические заводы в Беэр-Шеве и скопления израильских войск в Петах-Тикве были поражены высокоточными баллистическими ракетами… Несколько летательных аппаратов на авиабазе “Али ас-Салем” (в Кувейте — ред.) были поражены высокоточными ракетами и беспилотниками… База США “Аль-Адири” в Кувейте подверглась ракетной и беспилотной атаке, в результате чего были уничтожены вертолетные ангара и помещения для американских военнослужащих», — сообщает телеканал.
Как отмечается в сообщении, центры управления и контроля американской базы «Виктория» в Багдаде подверглись атакам исламского сопротивления в Ираке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.