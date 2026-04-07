Иран заявил об ударах по целям в Израиле и авиабазам в Кувейте

Press TV: Иран поразил ударами ряд объектов в Израиле и авиабазу США в Кувейте.

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ВС Ирана заявили, что поразили объекты в ряде городов Израиля и атаковали авиабазы в Кувейте, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на представителя центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Ключевые объекты на севере и юге Тель-Авива, стратегические центры в Хайфе, химические заводы в Беэр-Шеве и скопления израильских войск в Петах-Тикве были поражены высокоточными баллистическими ракетами… Несколько летательных аппаратов на авиабазе “Али ас-Салем” (в Кувейте — ред.) были поражены высокоточными ракетами и беспилотниками… База США “Аль-Адири” в Кувейте подверглась ракетной и беспилотной атаке, в результате чего были уничтожены вертолетные ангара и помещения для американских военнослужащих», — сообщает телеканал.

Как отмечается в сообщении, центры управления и контроля американской базы «Виктория» в Багдаде подверглись атакам исламского сопротивления в Ираке.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше