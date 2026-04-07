«Очень злы». В США заявили о принципиальных изменениях ситуации в Иране

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В скором времени государства Залива начнут искать способы наладить диалог с Ираном, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
«Я думаю, мы увидим, как арабские страны Персидского залива, если они еще этого не делают, начнут открывать каналы связи с Ираном — возможно, через Оман, который, в конце концов, является членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а возможно, и напрямую», — отметил он.
При этом он обратил внимание, что население этих стран вряд ли одобрит устремления властей.
«Им (странам Персидского залива. — Прим. ред.) также придется искать способы успокоить свою общественность, которая очень зла на Иран и не склонна задумываться о долгосрочной необходимости поддерживать с ним нормальные отношения», — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.