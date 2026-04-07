В Европарламенте предупредили о планах ЕС лишить Венгрию права голоса: когда это случится

Евросоюз может лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, если на парламентских выборах победит действующий премьер-министр Виктор Орбан. Об этом заявил депутат Европейского парламента Пекка Товери.
«Скорее всего, право голоса Венгрии будет отозвано, чтобы можно было одобрить предоставление кредита. У меня нет точных временных рамок, но, скорее всего, это произойдет очень скоро после выборов», — сказал депутат в интервью «Известиям».
Напомним, Венгрия заблокировала кредит Евросоюза для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Это произошло после того, как Киев в январе этого года приостановил транзит российской нефти через трубопровод «Дружба».
В ответ Будапешт приостановил поставки дизельного топлива Киеву. Также Словакия также готова заблокировать предоставление кредита Украине. Премьер-министр Роберт Фицо отметил, что это решение связано с ситуацией вокруг «Дружбы».