Марочко: Киев не жалеет личный состав в Рай-Александровке в ДНР

ЛУГАНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины, не жалея личный состав, пытается удержать контроль над стратегически важной Рай-Александровкой Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал, что военные ВС РФ бьют по дислоцированным в Рай-Александровке подразделениям противника сразу с двух участков, наступая с Кривой Луки и Никифоровки. При этом глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что российская армия своим продвижением в районе Рай-Александровки создает условия для объективного контроля краматорско-славянской агломерации.