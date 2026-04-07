Иран освободил руководителя тегеранского бюро японской телекомпании

По информации агентства Kyodo, он пока не может покинуть республику.

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Ирана освободили задержанного в январе руководителя тегеранского бюро японского общественного телевидения NHK. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, руководитель бюро NHK не может пока покинуть Иран и находится в Тегеране. Он был освобожден после состоявшегося накануне телефонного разговора министров иностранных дел двух стран.

В Иране были задержаны два гражданина Японии. Одного из них ранее освободили раньше, и он уже вернулся на родину через Азербайджан.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше