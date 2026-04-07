Иран освободил руководителя тегеранского бюро японской телекомпании

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Ирана освободили задержанного в январе руководителя тегеранского бюро японского общественного телевидения NHK. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.
По их данным, руководитель бюро NHK не может пока покинуть Иран и находится в Тегеране. Он был освобожден после состоявшегося накануне телефонного разговора министров иностранных дел двух стран.
В Иране были задержаны два гражданина Японии. Одного из них ранее освободили раньше, и он уже вернулся на родину через Азербайджан.
Узнать больше по теме
