«Единая Россия» провела неделю приёмов по вопросам ЖКХ в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Тематическая неделя приёмов граждан прошла с 30 марта по 3 апреля в общественных приёмных партии во всем регионе.

Источник: НИА Красноярск

За время работы в региональную общественную приёмную обратились 51 человек. Всего получено 171 обращение со всего края. Жители региона получили консультации у депутатов всех уровней, специалистов и представителей органов исполнительной власти, строительного и жилищного контроля, юристов и экспертов координационного совета «Народный Контроль в сфере ЖКХ».

Основная часть вопросов — тарифы, работа управляющих компаний, отопление и придомовые территории. Так, депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев отмечает, ЖКХ по-прежнему остается самым чувствительным блоком: «Часть конфликтов и вопросов снимается, когда спокойно и по шагам объясняешь: как работают механизмы в ЖКХ, как формируется тариф, какие работы входят в содержание дома, как проверить начисления и при необходимости их оспорить. Людям часто не хватает не только решения, но и понятного объяснения. А значит, работать нужно не только с системой, но и с прозрачностью для жителей».

Адрес региональной общественной приёмной: город Красноярск, ул. Ленина, д. 102, штаб общественной поддержки «Единой России». Записаться на приём по телефону — 265−93−25. В территориях Красноярского края приемы проходят на базе местных отделений партии «Единая Россия».

Свои обращения можно направить дистанционно через сайт партии или на почту: op@krasnoyarsk.er.ru.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше