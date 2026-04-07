«Как в 2022 году»: аналитик рассказал, с чем рискует столкнуться Европа

Стоимость бензина и дизельного топлива на заправках по всему миру, в том числе в Европе, бурно растет в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Например, средняя цена на дизельное топливо обновила в Германии исторический максимум, побив рекорд марта 2022 года, составив 2,4 евро за литр. А на одной из АЗС в федеральной земле Гессен, по данным газеты Bild, его цена превысила 3 евро за литр. В Литве и Латвии в конце марта цена бензина достигла максимальных значений с 2022 года, составив 1,7 и 1,9 евро за литр.