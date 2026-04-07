ЕС намерен лишить Венгрию права голоса в Евросовете при победе Орбана на выборах

ЕС намерен лишить Венгрию права голоса в Евросовете при победе премьера Виктора Орбана на выборах 12 апреля, заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери.
«Скорее всего, право голоса Венгрии будет отозвано, чтобы можно было одобрить предоставление кредита. У меня нет точных временных рамок, но, скорее всего, это произойдёт очень скоро после выборов», — сказал он газете «Известия».
Ранее СМИ писали, что ЕС обдумывает меры по противодействию Орбану в случае его переизбрания.
Также агентство Reuters сообщило, что в Евросоюзе рассчитывают на проигрыш Орбана на парламентских выборах в Венгрии.