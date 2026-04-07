Главный онколог Минздрава рассказал, у кого в России чаще выявляют рак

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Порядка 54% новых случаев рака в России выявляется у женщин, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
«Гендерное распределение в целом остается стабильным: около 54% всех новых случаев рака выявляются у женщин, 46% — у мужчин. За последние десять лет это соотношение практически не изменилось», — сказал Каприн.
Он добавил, что основной пик первичного выявления рака по-прежнему приходится на старшую возрастную группу. Онколог отметил, что средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет.