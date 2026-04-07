Лучшие работники космической отрасли края получили награды из рук губернатора

«Гагарин говорил, что его подвиг — заслуга всего народа. Тот технологический прорыв подготовили тысячи людей: инженеры, конструкторы, учёные, рабочие. Сегодня предприятия Красноярского края создают ракетно-космическую технику, спутники, оборудование связи, системы управления. Мы гордимся, что две трети орбитальной отечественной группировки спутников произведено у нас. Они стали настоящим цифровым поясом, космическим эквивалентом Транссибирской магистрали, который объединяет страну. Спасибо вам за вашу работу!», — обратился к собравшимся Михаил Котюков.