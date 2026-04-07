Лучшие работники космической отрасли края получили награды из рук губернатора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках Всероссийской Недели космоса в Красноярском крае прошла церемония награждения сотрудников космических предприятий.
Глава региона Михаил Котюков вручил краевые награды 46 жителям края за добросовестный труд, высокий профессионализм и заслуги в развитии ракетно-космической промышленности.
«Гагарин говорил, что его подвиг — заслуга всего народа. Тот технологический прорыв подготовили тысячи людей: инженеры, конструкторы, учёные, рабочие. Сегодня предприятия Красноярского края создают ракетно-космическую технику, спутники, оборудование связи, системы управления. Мы гордимся, что две трети орбитальной отечественной группировки спутников произведено у нас. Они стали настоящим цифровым поясом, космическим эквивалентом Транссибирской магистрали, который объединяет страну. Спасибо вам за вашу работу!», — обратился к собравшимся Михаил Котюков.
Почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма Губернатор вручил сотрудникам АО «РЕШЕТНЁВ», АО «НПП “Радиосвязь”, АО “Центральное конструкторское бюро “Геофизика”, АО “Красноярский машиностроительный завод”, филиала ФГУП “Космическая связь” — Центра космической связи “Железногорск” и ООО “Научно-производственный центр “Малые космические аппараты”. Среди награждённых — ветераны отрасли и начинающие специалисты.
Почетной грамоты Губернатора удостоен ведущий инженер Центра космической связи «Железногорск» Александр Корезин. Он всю жизнь посвятил оперативному управлению космическими аппаратами в полёте.
«Благодарен старшим коллегам, которые всегда советовали осваивать новые технологии. Этому я учу молодых специалистов. Программы и операционные системы постоянно обновляются. В нашей профессии важно следить за новшествами и не бояться применять их в работе», — рассказал Александр Корезин.
Благодарность Губернатора получила Ирина Тихонова — начальник участка службы информационных технологий Красноярского машиностроительного завода. Она более 15 лет занимается разработкой и внедрением систем управления производством.
«Моя работа позволяет мне в полной мере реализовывать профессиональные амбиции, чувствовать себя нужной родному краю и любимому городу, который скоро отметит 400-летие. Я и мои коллеги счастливы быть причастными к большому делу развития космических технологий», — поделилась Ирина Тихонова.
Также награды получили инженеры, химики, слесари, монтажники, сборщики, лаборанты, проектировщики, машиностроители, конструкторы, испытатели. 12 апреля они отметят свой профессиональный праздник — День космонавтики.
Напомним, Неделя космоса с 2026 года становится ежегодным всероссийским событием, проводимым в рамках Десятилетия науки и технологий в России на 2022−2031 годы.